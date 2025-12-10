L'unité américaine de Samsung SDI signe un contrat de 1,4 milliard de dollars pour la fourniture de batteries LFP à un client américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société sud-coréenne Samsung SDI a déclaré mercredi que son unité Samsung SDI America avait signé un contrat pour la fourniture de batteries au phosphate de fer lithié (LFP) à une société américaine de développement et d'exploitation d'infrastructures énergétiques.

Le contrat est évalué à plus de 2 000 milliards de wons (1,36 milliard de dollars), a déclaré Samsung SDI dans un communiqué, ajoutant que les livraisons s'étaleront sur trois ans à partir de 2027. (1 $ = 1 468,9400 wons)