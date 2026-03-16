L'Union européenne approuve un traitement d'AstraZeneca en association avec une chimiothérapie
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 09:35
Cette approbation intervient après l'avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) et s'appuie sur les résultats positifs d'un essai de phase III.
L'analyse intermédiaire a démontré une amélioration significative pour les patients ayant reçu ce traitement avec la chimiothérapie avec une baisse de 29% du risque de progression de la maladie, de récidive ou de décès par rapport à la chimiothérapie seule.
En outre, après 24 mois, le taux de survie sans évènement (EFS) était de 67,4% par rapport au groupe témoin et les résultats finaux ont révélé une réduction de 22% du risque de décès. Environ 69% des patients du groupe Imfinzi étaient en vie à trois ans, contre 62% dans le groupe témoin.
Le laboratoire suédo-britannique détaille que le cancer gastrique est la cinquième cause de décès par cancer dans le monde, avec près d'un million de nouveaux diagnostics chaque année. En 2024, on dénombrait environ 15 500 patients traités par médicament dans l'Union européenne pour un cancer gastrique ou de la JOG à un stade précoce ou avancé.
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