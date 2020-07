Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Union doit trouver un accord ambitieux et ne pas se contenter d'un accord rapide Reuters • 19/07/2020 à 19:21









FRANCFORT, 19 juillet (Reuters) - L'Union européenne doit mettre la priorité sur la recherche d'un accord ambitieux pour son plan de relance et ne pas se contenter d'un accord rapide, a déclaré dimanche la présidente de la Banque européenne, Christine Lagarde. "Dans l'idéal, l'accord des dirigeants devra être ambitieux dans son ampleur et dans sa teneur et être assez conforme à ce qui a été proposé par la Commission", a déclaré Christine Lagarde à Reuters. "De mon point de vue, il vaut mieux s'accorder sur un projet ambitieux même si cela prend plus de temps. J'espère que les dirigeants privilégieront l'ambition à la rapidité." Les 27 recherchent un accord sur un fonds de relance doté de 750 milliards d'euros pour tenter de faire repartir leurs économies, paralysées par la fermeture de larges pans de l'activité afin de lutter contre la propagation du COVID-19. Les discussions se heurtent depuis vendredi à l'opposition du camp des "frugaux", soit les pays partisans d'une stricte orthodoxie budgétaire, emmenés par les Pays-Bas. (Balazs Koranyi; version française Nicolas Delame)

