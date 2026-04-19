L'un des navires visés par les tirs dans le détroit d'Ormuz appartenait à la compagnie française CMA CGM

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La compagnie maritime française CMA CGM a confirmé dimanche que l'un des navires ayant fait l'objet de tirs dans le détroit d'Ormuz samedi appartenait à sa flotte, qualifiant l'incident de "tirs d'avertissement".

L'équipage est sain et sauf, a ajouté la compagnie.

"L'Iran a décidé de tirer des balles hier dans le détroit d'Ormuz - Une violation totale de notre accord de cessez-le-feu!" a écrit le président américain Trump sur les médias sociaux dimanche, ajoutant qu'un navire français et un navire britannique figuraient parmi les cibles.