L'Ukraine va s'approvisionner en GNL américain via la Grèce

L'Ukraine a conclu un accord pour s'approvisionner en gaz naturel liquéfié (GNL) américain via la Grèce cet hiver, ont déclaré dimanche des responsables grecs et ukrainiens lors d'une visite à Athènes du président Volodimir Zelensky.

L'Ukraine importera du GNL via un gazoduc qui traverse les Balkans afin de couvrir ses besoins hivernaux entre décembre et mars de l'année prochaine, alors que la Russie multiplie les attaques contre ses infrastructures énergétiques et ses sites gaziers.

La société gazière grecque DEPA et la société publique ukrainienne Naftogaz ont déclaré dans un communiqué commun que l'accord prendrait effet à partir de décembre. Volodimir Zelensky, qui s'exprimait aux côtés du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, a déclaré que les livraisons commenceraient en janvier.

"Nous reconstruisons chaque fois que les Russes détruisent, mais cela demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, des équipements et, en ce qui concerne le gaz, des importations pour compenser la destruction par les Russes de notre propre capacité de production", a déclaré le président ukrainien.

Avant son déplacement à Athènes, Volodimir Zelensky avait déclaré que Kyiv avait mobilisé les fonds nécessaires à l'achat de la quantité de gaz nécessaire pendant la période hivernale pour un montant d'environ deux milliards d'euros.

La Grèce a de son côté conclu un accord à long terme avec les États-Unis pour fournir du GNL américain à plusieurs pays européens à partir de 2030, en remplacement du gaz russe.

(Reportage de Dan Peleschuk à Kyiv et Angeliki Koutantou à Athènes ; rédigé par William Mallard et Alexander Smith)