L'Ukraine évacue des combattants piégés dans l'usine de Marioupol

par Natalia Zinets

KYIV, 17 mai (Reuters) - L'évacuation des combattants ukrainiens piégés dans l'usine Azovstal, dans la ville portuaire de Marioupol assiégée par les troupes russes, a commencé lundi, laissant entrevoir la prise de contrôle de la ville par l'armée russe.

Cinq cars transportant des combattants sont arrivés lundi soir à Novoazovsk, ville sous contrôle russe située à un peu plus d'une trentaine de kilomètres à l'est de Marioupol, a constaté un journaliste de Reuters. Parmi eux figuraient des blessés.

La ministre ukrainienne adjointe de la Défense a déclaré que 53 combattants ont été transportés à l'hôpital, tandis que 211 autres ont été emmenés vers un autre lieu.

Tous ces évacués sont concernés par une procédure d'échange, a ajouté Anna Malyar dans un vidéo publiée sur les réseaux sociaux, sans donner davantage de précisions.

On ne connaît pas exactement dans l'immédiat le nombre de combattants qui se trouvaient dans les cars. Quelque 600 combattants auraient été piégés à l'intérieur de l'aciérie Azovstal.

"Nous espérons être en mesure de sauver la vie de nos gars", a déclaré lundi soir le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Le commandement local de l'armée ukrainienne a noté que les soldats de Marioupol ont tenu pendant 82 jours, offrant du temps à l'Ukraine pour faire face à l'offensive de la Russie et pour recevoir des livraisons d'armes occidentales.

Avec cette évacuation, il s'agit toutefois d'un revers de taille pour Kyiv, après la plus longue et sanglante bataille depuis le début de l'assaut russe, le 24 février.

Marioupol était devenue le symbole à la fois de la résistance ukrainienne et de la détermination de la Russie à détruire les villes lui tenant tête.

La ville portuaire du sud du pays est désormais en ruines. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que des dizaines de milliers de personnes ont été tuées à Marioupol.

L'évacuation a été menée quelques heures après que Moscou a indiqué avoir accepté d'évacuer vers un centre médical de Novoazovsk les soldats ukrainiens blessés.

<^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ukraine and Russia: What you need to know right now

nL3N2WY13J Graphic on Russian invasion https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/zdpxokdxzvx/ NATO expects Turkey not to hold up Finland, Sweden membership bids nL5N2X70FY Ukrainian troops holding destroyed village believe Russians withdrawing across border nL2N2X70E5

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>

(Reportage Natalia Zinets, avec la rédaction de Reuters; version française Jean Terzian)