L'Ukraine dit avoir mené une nouvelle attaque contre l'oléoduc Droujba

(Actualisé avec ministre slovaque)

L'Ukraine a mené une nouvelle attaque contre l'oléoduc Droujba dans la région russe de Briansk, provoquant un incendie qui a infligé des "dommages importants" à l'infrastructure, a déclaré dimanche le commandant des forces de drones, Robert Brovdi, sur l'application de messagerie Telegram.

L'attaque n'a pas affecté les livraisons de pétrole à la Slovaquie et la Hongrie, selon les autorités de ces deux pays qui continuent de s'approvisionner en brut auprès de la Russie, alors que les autres pays de l'Union européenne ont fermé les robinets après l'invasion de l'Ukraine.

La Russie n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Les livraisons de pétrole à la Slovaquie et la Hongrie ont été interrompues à plusieurs reprises ces dernières semaines par des attaques ukrainiennes contre l'oléoduc.

Ce n'est cependant pas le cas cette fois, ont dit un porte-parole du raffineur hongrois MOL et la ministre slovaque de l'Economie, Denisa Sakova.

Le président Volodimir Zelensky a déclaré cette semaine au Premier ministre slovaque Robert Fico que les attaques contre les infrastructures énergétiques russes continueraient tant que Moscou frappe ses propres infrastructures.

