L'Ukraine dit avoir frappé une importante usine d'explosifs et un terminal pétrolier russes

L'armée ukrainienne a déclaré lundi avoir frappé l'une des principales usines russes produisant des explosifs pour une grande variété de munitions destinées à l'armée russe, ainsi qu'un terminal pétrolier en Crimée occupée qui alimente l'effort de guerre de Moscou.

Dans un communiqué, l'état-major ukrainien a déclaré que de "nombreuses explosions" avaient été signalées après l'attaque contre l'usine d'explosifs Y. M. Sverdlov, dans l'ouest de la Russie, tandis qu'un incendie s'est déclaré suite à l'attaque du dépôt pétrolier de Feodosia, dans l'est de la Crimée.

Le gouverneur de la région de Novgorod, Gleb Nikitin, a déclaré que les forces de défense aérienne avaient repoussé une attaque nocturne menée par 20 drones près de Dzerjinsk, où se trouve l'usine. Il a ajouté qu'une personne a été blessée par des débris.

Des habitations ont été abîmées par le feu, mais "aucune installation industrielle n'a été endommagée", a-t-il ajouté.

Sur un forum de discussion sur le réseau social VK, certains habitants ont déclaré avoir entendu de fortes explosions pendant la nuit.

L'usine Sverdlov est le seul fabricant important en Russie d'explosifs RDX et HMX, selon un responsable des services de renseignement ukrainiens et le Conseil de l'Union européenne, qui a sanctionné l'entreprise en 2023 pour son rôle dans la guerre en Ukraine.

Dzerjinsk, située à environ 360 km à l'est de Moscou, a déjà été prise pour cible par l'Ukraine.

Les forces ukrainiennes ont intensifié leurs attaques de longue portée contre des cibles stratégiques russes, en particulier des installations pétrolières, alors que les efforts diplomatiques visant à mettre fin à cette guerre qui dure depuis plus de trois ans et demi sont au point mort.

(Rédigé par Yuliia Dysa et Dan Peleschuk ; version française Coralie Lamarque et Etienne Breban