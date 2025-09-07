 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'Ukraine déclare avoir attaqué l'oléoduc Droujba dans la région russe de Bryansk
information fournie par Reuters 07/09/2025 à 07:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Ukraine a attaqué l'oléoduc Droujba dans la région russe de Bryansk, a déclaré dimanche le commandant des forces de drones ukrainiennes, Robert Brovdi.

Brovdi a indiqué sur la messagerie Telegram que l'oléoduc avait subi des "dégâts considérables".

L'oléoduc de transit fournit du pétrole russe à la Hongrie et à la Slovaquie.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
65,60 USD Ice Europ -1,91%
Pétrole WTI
61,92 USD Ice Europ -2,18%
