L'Ukraine déclare avoir attaqué l'oléoduc Droujba dans la région russe de Bryansk

L'Ukraine a attaqué l'oléoduc Droujba dans la région russe de Bryansk, a déclaré dimanche le commandant des forces de drones ukrainiennes, Robert Brovdi.

Brovdi a indiqué sur la messagerie Telegram que l'oléoduc avait subi des "dégâts considérables".

L'oléoduc de transit fournit du pétrole russe à la Hongrie et à la Slovaquie.