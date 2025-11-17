L'Ukraine compte acheter 100 Rafale, le titre Dassault Aviation décolle
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 12:07
Cette annonce a été faite lors du déplacement du président ukrainien à l'aéroport militaire de Villacoublay, en présence d'Emmanuel Macron, et intervient alors que l'armée ukrainienne semble de plus en plus en difficulté sur le front est.
Pour rappel, le 28 octobre, Volodymyr Zelensky avait déclaré que l'Ukraine envisageait l'acquisition d'un avion de chasse européen pour renforcer ses forces aériennes.
Le président ukrainien s'intéresse aussi au F-16 américain et au Gripen suédois, avec l'idée de se constituer une flotte de 250 nouveaux appareils.
Emmanuel Macron a profité de la venue de son homologue ukrainien pour 'réaffirmer l'engagement de la France aux côtés de l'Ukraine'.
Le président ukrainien poursuivra sa tournée européenne dès demain : il est attendu en Espagne pour le renforcement des défenses aériennes.
Valeurs associées
|296,4000 EUR
|Euronext Paris
|+8,10%
A lire aussi
-
L'enseigne de prêt-à-porter a refusé de se présenter mardi 18 novembre à une mission d'information. Elle devra se rendre devant la commission du Développement durable et de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale à la fin du mois, selon une source ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -Cinq victoires, un match nul, 16 points et une huitième participation consécutive à la Coupe du monde : l'équipe de France a traversé les éliminatoires sans encombre malgré quelques polémiques autour des joueurs blessés et un fond de jeu parfois ... Lire la suite
-
(Reuters) -La France et l'Allemagne discutent de l'hypothèse d'abandonner le développement conjoint d'un avion de chasse de nouvelle génération pour se focaliser principalement sur un "cloud militaire" européen, rapporte lundi le Financial Times, citant des représentants ... Lire la suite
-
PARIS (Reuters) -L'Ukraine va acheter jusqu'à 100 chasseurs Rafale conçus par Dassault Aviation avec leur armement complet, a confirmé lundi le président français Emmanuel Macron lors d'une conférence conjointe à Paris avec son homologue Volodimir Zelensky. L'Elysée ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
9 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer