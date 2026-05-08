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L'Ukraine attaque la Russie à l'aide de drones, selon des responsables russes
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 07:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des drones ukrainiens ont attaqué des installations industrielles dans la région russe de Perm, a déclaré vendredi le gouverneur Dmitri Makhonin.

La Russie a annoncé un cessez-le-feu du 8 au 9 mai, dates auxquelles elle célèbre la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie et organise un défilé militaire à Moscou.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que 264 drones ukrainiens avaient été abattus entre minuit et 7 h, heure de Moscou.

Guerre en Ukraine

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