L'Ukraine attaque la Russie à l'aide de drones, selon des responsables russes

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Des drones ukrainiens ont attaqué des installations industrielles dans la région russe de Perm, a déclaré vendredi le gouverneur Dmitri Makhonin.

La Russie a annoncé un cessez-le-feu du 8 au 9 mai, dates auxquelles elle célèbre la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie et organise un défilé militaire à Moscou.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que 264 drones ukrainiens avaient été abattus entre minuit et 7 h, heure de Moscou.