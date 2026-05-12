L'UE vise les réseaux sociaux pour protéger les enfants, déclare Ursula von der Leyen

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L'Union européenne élabore actuellement une réglementation visant à encadrer les modèles économiques des réseaux sociaux afin de protéger les enfants et les jeunes, a déclaré mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les nombreux préjudices causés aux enfants et aux jeunes par leur exposition aux réseaux sociaux ne sont pas le fruit du hasard, “mais le résultat de modèles économiques qui traitent l'attention de nos enfants comme une marchandise”, a-t-elle déclaré lors d'un discours à Copenhague.

Elle a ajouté que l'UE visait spécifiquement TikTok, X et Meta Platforms META.O , Instagram et Facebook.

“Nous prenons des mesures contre TikTok et sa conception addictive, le défilement sans fin, la lecture automatique et les notifications push. Il en va de même pour Meta, car nous estimons qu’Instagram et Facebook ne respectent pas leur propre limite d’âge minimale de 13 ans”, a-t-elle déclaré.

La Commission a également engagé une procédure contre X pour l’utilisation de son outil d’intelligence artificielle Grok dans la création d’images à caractère sexuel représentant des femmes et des enfants.

Plus tard dans l’année, la Commission s’attaquera aux “pratiques de conception addictives et préjudiciables” telles que “la capture de l’attention, les contrats complexes, les pièges à abonnement”, a-t-elle déclaré.

Mme von der Leyen a également plaidé en faveur de règles strictes interdisant l’accès aux réseaux sociaux aux adolescents de moins d’un certain âge.

“La question n’est pas de savoir si les jeunes devraient avoir accès aux réseaux sociaux, mais si les réseaux sociaux devraient avoir accès aux jeunes”, a-t-elle déclaré.