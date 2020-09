Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE veut se donner les moyens de sanctionner les GAFA - FT Reuters • 20/09/2020 à 07:50









20 septembre (Reuters) - L'Union européenne veut se doter de pouvoirs supplémentaires pour contrôler et sanctionner les géants de la technologie, rapporte dimanche le Financial Times. L'UE envisage notamment de contraindre les GAFA à céder une partie de leurs activités en Europe si leur position dominante menace les intérêts des consommateurs ou des entreprises rivales de plus petite taille. Dans un entretien accordé au FT, le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, précise que les mesures proposées, qui ne s'appliqueraient que dans des circonstances exceptionnelles, prévoient aussi d'interdire aux GAFA l'accès au marché commun. (Rama Venkat; version française Camille Raynaud)

