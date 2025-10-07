 Aller au contenu principal
L'UE veut doubler les droits de douane sur l'acier et baisser de moitié les quotas d'importation
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 16:37

La Commission européenne propose de diminuer de moitié les quota d’acier importé de l’étranger et de doubler les droits de douane de 25% à 50%, a déclaré mardi le commissaire européen chargé de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourné.

"C'est la nouvelle clause de sauvegarde sur l'acier. C'est la réindustrialisation de l'Europe", a ajouté Stéphane Séjourné sur les réseau social X.

(Rédigé par Benoit Van Overstraeten ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)

