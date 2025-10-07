L'UE veut doubler les droits de douane sur l'acier et baisser de moitié les quotas d'importation

La Commission européenne propose de diminuer de moitié les quota d’acier importé de l’étranger et de doubler les droits de douane de 25% à 50%, a déclaré mardi le commissaire européen chargé de la stratégie industrielle, Stéphane Séjourné.

"C'est la nouvelle clause de sauvegarde sur l'acier. C'est la réindustrialisation de l'Europe", a ajouté Stéphane Séjourné sur les réseau social X.

