L'UE va rendre WhatsApp plus responsable de la lutte contre les contenus préjudiciables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur la fonctionnalité des canaux de WhatsApp au paragraphe 2, commentaire de WhatsApp au paragraphe 6)

La Commission européenne a déclaré lundi qu'elle avait officiellement désigné WhatsApp de Meta META.O comme une "très grande plateforme" en vertu de la loi sur les services numériques de l'UE (DSA), ce qui la rend plus responsable de la lutte contre les contenus illégaux et préjudiciables.

La Commission a déclaré le 15 janvier qu'elle envisageait dedésigner la fonction "canaux" de WhatsApp comme une très grande plateforme. Le service de messagerie n'est pas concerné.

Les chaînes comptaient 51,7 millions d'utilisateurs actifs mensuels moyens dans l'UE au cours des six premiers mois de 2025, soitplus que le seuil de 45 millions d'utilisateurs fixé par l'ASD.

La DSA exige de ces grandes plateformes qu'elles fassent davantage pour lutter contre les contenus illicites et préjudiciables, ce qui peut s'avérer coûteux pour les plateformes compte tenu du volume de données à analyser, et soulève des questions en matière de respect de la vie privée.

Facebook et Instagram (Meta), YouTube (Google), TikTok, Temu etLinkedIn (Microsoft)sont quelques-unes des entreprises désignées comme très grandes plateformes en ligne dans le cadre de l'ASN et soumises à cette exigence.

"À la suite de la désignation, Meta, le fournisseur de WhatsApp, dispose de quatre mois, c'est-à-dire jusqu'à la mi-mai 2026, pour s'assurer que WhatsApp se conforme aux obligations supplémentaires de l'ASN", a déclaré la Commission dans un communiqué.

Un porte-parole de WhatsApp a déclaré qu'au fur et à mesure que ses canaux se développent dans l'UE et ailleurs, "nous restons déterminés à faire évoluer nos mesures de sécurité et d'intégrité dans la région, en veillant à ce qu'elles s'alignent sur les attentes réglementaires pertinentes et sur notre responsabilité permanente à l'égard des utilisateurs".