L'UE va intensifier son enquête sur Meta concernant la conception de ses produits visant à créer une dépendance, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse de la Commission européenne au troisième point)

La Commission européenne s'apprête à intensifier son enquête sur Meta Platforms META.O , qui est accusée d'avoir conçu ses réseaux sociaux de manière à créer une dépendance chez les enfants, a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

La société mère d'Instagram est sous le feu des critiques en raison des inquiétudes concernant l'impact de ses plateformes sur le bien-être et la sécurité en ligne des jeunes utilisateurs.

Voici quelques détails:

* La Commission européenne prépare actuellement des conclusions préliminaires accusant Facebook et Instagram, filiales de Meta, d’utiliser des pratiques de conception visant à maintenir les jeunes utilisateurs « accrochés », selon le rapport.

* Les régulateurs n’ont pas fixé de date pour l’annonce de ces conclusions, a rapporté Bloomberg News.

* Meta n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters, tandis qu’un porte-parole de la Commission européenne a refusé de s’exprimer. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

* La Commission envisage des restrictions similaires à celles annoncées par le Royaume-Uni et d’autres pays, après qu’un groupe d’experts aura rendu ses recommandations le mois prochain, précise le rapport.

* La Commission avait initialement ouvert une enquête sur l’entreprise en vertu de la loi sur les services numériques en mai 2024, craignant qu’elle n’ait pas suffisamment pris en compte les risques pour les enfants.

* En avril, l’UE a accusé Meta d’avoir enfreint sa réglementation en matière de technologies et a déclaré que le géant devait prendre davantage de mesures pour empêcher les enfants de moins de 13 ans d’accéder aux réseaux sociaux.

* Aux États-Unis, Meta a exercé des pressions sur le Congrès pour obtenir une immunité juridique contre les plaintes pour préjudice causé à des enfants, alors que le géant technologique fait face à des milliers de poursuites judiciaires intentées par de jeunes utilisateurs et leurs familles, a rapporté Reuters en exclusivité la semaine dernière.

* En mars, un jury de Los Angeles a rendu un verdict historique , jugeant Meta et Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet) coupables de négligence pour avoir conçu des plateformes de réseaux sociaux préjudiciables aux jeunes.