L'UE va discuter de possibles limitations aux voyages non-essentiels en Europe

BERLIN, 30 octobre (Reuters) - Les ministres de la Santé de l'Union européenne vont discuter vendredi d'éventuelles limitations aux voyages considérés comme non essentiels en Europe lors d'une conférence téléphonique, a indiqué le ministre allemand de la Santé, Jens Spahn. "Le sujet de la réunion est bien sûr aussi la situation actuelle de la pandémie et surtout la question de savoir si et comment nous pouvons restreindre les voyages non essentiels dans l'UE", a-t-il dit dans un message vidéo posté vendredi sur Twitter. L'Union européenne doit faire tout son possible pour garder ouvertes les frontières au sein du bloc en dépit de la pandémie de coronavirus, a indiqué de son côté le ministre allemand des Finances, Olaf Scholz. Les pays européens sont confrontés à une "deuxième vague" épidémique qui les a poussés à instaurer de nouvelles mesures de restrictions, la France et l'Allemagne ayant notamment annoncé un reconfinement national. (Caroline Copley, Sabine Siebold et Thomas Seythal; Blandine Hénault pour la version française, édité par Jean-Michel Bélot)

