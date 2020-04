Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE va assouplir des règles prudentielles pour encourager le crédit Reuters • 27/04/2020 à 12:52









L'UE VA ASSOUPLIR DES RÈGLES PRUDENTIELLES POUR ENCOURAGER LE CRÉDIT LONDRES (Reuters) - Les banques de l'Union européenne vont bénéficier d'un assouplissement des normes prudentielles auxquelles elles sont soumises, afin d'encourager le crédit, a-t-on appris lundi de sources proches de la situation. Cette mesure doit offrir au secteur une marge de manoeuvre plus large pour accorder des crédits aux entreprises confrontées aux retombées économiques de l'épidémie de coronavirus. Valdis Dombrovskis, le commissaire européen aux Services financiers, devrait proposer cette semaine un train de mesures inspiré des décisions prises outre-atlantique par la Réserve fédérale. Cette dernière a notamment autorisé les banques placées sous son autorité à exclure du calcul du ratio de levier supplémentaire - une règle imposée aux plus grandes banques américaines en matière d'endettement - leurs avoirs en emprunts du Trésor américain et leurs dépôts auprès de la Fed. Cet assouplissement vise à libérer des capitaux afin d'encourager le crédit aux entreprises et aux ménages. (Huw Jones, version française Nicolas Delame, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.