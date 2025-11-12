L'UE se tourne vers les grandes technologies et les influenceurs pour lutter contre les menaces hybrides et les fausses nouvelles

L'Europe se tourne vers les plateformes en ligne et les influenceurs pour lutter contre la désinformation et promouvoir la démocratie, selon une stratégie de la Commission européenne présentée mercredi, dans un contexte d'inquiétude quant à l'ingérence de gouvernements étrangers dans les élections nationales.

Alphabet's GOOGL.O Google, Microsoft MSFT.O , Meta Platforms META.O , Elon Musk's X, TikTok et d'autres plateformes en ligne doivent déjà faire plus pour lutter contre les contenus illégaux et préjudiciables en vertu de la loi sur les services numériques de l'UE en vigueur depuis 2022.

La stratégie européenne du bouclier démocratique attend d'eux qu'ils fassent un effort supplémentaire, l'exécutif de l'UE mettant en place un protocole d'incidents et de crises DSA pour faciliter la coordination entre les autorités et réagir rapidement aux opérations de grande envergure.

Les signataires d'un code de conduite volontaire sur la désinformation, parmi lesquels Google, Microsoft, Meta et TikTok, pourraient être tenus de faire davantage d'efforts pour détecter et étiqueter les contenus générés et manipulés par l'IA sur leurs plateformes.

"Le bouclier démocratique relie les points, en veillant à ce que les outils et les acteurs européens travaillent ensemble de manière efficace pour défendre nos valeurs communes. Le défi est clair et ne nous y trompons pas, les enjeux sont en effet très élevés", a déclaré Michael McGrath, commissaire européen à la justice, lors d'une conférence de presse.

La Commission a également mis l'accent sur le rôle des influenceurs dans les campagnes politiques en ligne, en indiquant qu'elle mettrait en place un réseau volontaire d'influenceurs afin de les sensibiliser aux règles de l'UE en la matière.

Un nouveau centre européen pour la résilience démocratique coordonnera l'expertise et les ressources des pays de l'UE et facilitera le partage d'informations.