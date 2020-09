Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE se prononcera d'ici le 26 octobre sur le projet LVMH-Tiffany Reuters • 21/09/2020 à 11:53









L'UE SE PRONONCERA D'ICI LE 26 OCTOBRE SUR LE PROJET LVMH-TIFFANY BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne se prononcera d'ici le 26 octobre sur le projet d'acquisition de Tiffany par LVMH, qui a déposé sa demande d'autorisation ce lundi, annonce l'exécutif européen dans un communiqué. Le géant français du luxe et le joaillier américain sont engagés dans une bataille judiciaire autour de cette opération, que LVMH a dit le 9 septembre ne pas pouvoir boucler "en l'état". Le groupe de Bernard Arnault a exprimé vendredi sa volonté de démentir les accusations de Tiffany selon lesquelles il s'efforcerait de ne pas obtenir dans les délais prévus toutes les autorisations nécessaires à la finalisation de ce rachat. La Commission européenne peut valider ce projet avec ou sans concessions de la part des deux groupes ou ouvrir une enquête de quatre mois si elle a des inquiétudes sur le plan de la concurrence. (Foo Yun Chee; version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées LVMH Euronext Paris -3.39% TIFFANY & CO NYSE +1.03%