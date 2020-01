L'UE reprend son enquête sur l'accord Boeing-Embraer, décision d'ici le 30/4

BRUXELLES, 9 janvier (Reuters) - La Commission européenne a repris son enquête approfondie sur le rachat par Boeing BA.N des activités dans l'aviation civile du constructeur brésilien Embraer EMBR3.SA pour 4,2 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros), a annoncé l'exécutif européen jeudi. Cette enquête aboutira d'ici le 30 avril. Elle avait été suspendue jusqu'au 6 janvier dans l'attente de plus de 1,5 million de pages de documents et d'informations commerciales couvrant plus de 20 années. Boeing a désormais transmis ces documents. (Marine Strauss version française Bertrand Boucey, édité par Jean-Stéphane Brosse)