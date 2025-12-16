 Aller au contenu principal
L'UE réduit l'interdiction pour 2035 et autorise les voitures à moteur à combustion
information fournie par Reuters 16/12/2025 à 17:06

La Commission européenne a dévoilé mardi un ensemble de mesures concernant le secteur automobile, dont l'abandon de l'interdiction effective des ventes de nouvelles voitures à moteur à combustion à partir de 2035.

Selon les règles actuelles de l'UE, toutes les nouvelles voitures et camionnettes devront avoir des émissions nulles à partir de 2035. Toutefois, selon la proposition de mardi, les émissions de CO2 devront être réduites de 90 % par rapport aux niveaux de 2021, au lieu de 100 %.

Les constructeurs automobiles devront combler l'écart en utilisant de l'acier à faible teneur en carbone fabriqué dans l'Union européenne et en recourant à des carburants électroniques synthétiques et à des biocarburants non alimentaires, tels que les déchets agricoles ou les huiles de cuisson usagées.

