L'UE propose d'éliminer les droits de douane sur certaines importations américaines

Les drapeaux de l'UE flottent devant la Commission européenne à Bruxelles

BRUXELLES (Reuters) -L'Union européenne(UE) a proposé jeudi d'éliminer les droits de douane sur les importations de biens industriels américains dans le cadre d'un accord commercial qui devrait entraîner une baisse rétroactive des droits de douanes imposés par les Etats-Unis sur les véhicules européens.

Cette proposition est une première étape dans la mise en oeuvre de l'accord commercial conclu entre le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Les Etats-Unis sont convenus d'appliquer à partir du 1er août des droits de douane de 15% sur les véhicules construits dans l'UE, contre 27,5% prévus précédemment.

(Philip Blenkinsop; version française Camille Raynaud)