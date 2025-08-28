 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'UE propose d'éliminer les droits de douane sur certaines importations américaines
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 17:58

Les drapeaux de l'UE flottent devant la Commission européenne à Bruxelles

Les drapeaux de l'UE flottent devant la Commission européenne à Bruxelles

BRUXELLES (Reuters) -L'Union européenne(UE) a proposé jeudi d'éliminer les droits de douane sur les importations de biens industriels américains dans le cadre d'un accord commercial qui devrait entraîner une baisse rétroactive des droits de douanes imposés par les Etats-Unis sur les véhicules européens.

Cette proposition est une première étape dans la mise en oeuvre de l'accord commercial conclu entre le président américain Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

Les Etats-Unis sont convenus d'appliquer à partir du 1er août des droits de douane de 15% sur les véhicules construits dans l'UE, contre 27,5% prévus précédemment.

(Philip Blenkinsop; version française Camille Raynaud)

    Il faut rappeler que des droits de douanes permettent à un Etat de freiner les importations. Donc en clair pour sauver les constructeurs de voitures (allemands), elle veut augmenter la pression sur les producteurs d'autres produits européens ? Ben non. l'UE n'est pas là pour financer les exportateurs, mais pour nous permettre de nous nourrir. Et si on veut pas acheter les bagnoles américaines, ben tant pis.

