L'UE passe commande d'un superordinateur dédié à l'IA auprès de Bull, la demande dépassant les capacités disponibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Il sera installé au centre de supercalcul de Finlande

* Son lancement est prévu au second semestre 2027

* EuroHPC et un consortium de six pays se partageront le financement

(Mises à jour concernant EuroHPC aux paragraphes 6 et 7)

par Leo Marchandon

Lundi, l’Union européenne a attribué à l’entreprise publique française Bull un contrat de 387,8 millions d’euros (449,4 millions de dollars) pour la construction d’un nouveau supercalculateur dédié à l’IA. Il s’agit de la plus grosse commande jamais enregistrée par l’entreprise, alors que l’Europe cherche à accroître sa capacité de calcul et à réduire l’écart avec les États-Unis et la Chine.

Cet accord a été conclu quelques mois seulement après que l’État français a séparé Bull du groupe Atos, lourdement endetté

ATOS.PA , alors que les responsables d’EuroHPC affirment que la demande en puissance de calcul pour l’IA dépasse les capacités disponibles.

EuroHPC, l’organisme de l’Union européenne chargé du calcul intensif, a sélectionné Bull pour construire LUMI-AI, le sixième système commandé dans le cadre de son programme « AI Factories ». La machine sera installée aux côtés du supercalculateur LUMI existant en Finlande et devrait être opérationnelle au second semestre 2027.

Cette commande vient étendre un réseau que l’EuroHPC a mis des années à construire. Fort d’un budget de 8,2 milliards d’euros jusqu’en 2027, l’organisme a mis en place 19 « AI Factories » articulées autour de 12 supercalculateurs et prévoit de poursuivre son expansion.

« À l’heure actuelle, nous devons rejeter certaines demandes car nous ne pouvons pas répondre à toutes ces demandes », a déclaré aux journalistes Evangelos Floros, responsable des infrastructures chez EuroHPC.

Il a ajouté que les contraintes de capacité devraient s’atténuer à mesure que de nouveaux systèmes seront mis en service à partir de la fin de cette année.

M. Floros a ajouté que le réseau était devenu la principale plateforme européenne pour faire progresser l’IA, les « AI Factories » intégrant des systèmes spécialement conçus pour l’entraînement et les applications d’IA.

Bull intégrera des puces d’IA de Nvidia NVDA.O , celles de son principal concurrent AMD AMD.O , des solutions de stockage d’IBM IBM.N et des technologies de réseau de Nokia NOKIA.HE . Les systèmes EuroHPC sont déjà utilisés par des développeurs européens spécialisés dans l’IA. OVHcloud OVH.PA a indiqué à Reuters avoir achevé l’entraînement initial d’un modèle de base sur le supercalculateur allemand Jupiter, tandis que la start-up italienne Domyn, qui dirige le consortium EUROPA soutenu par la Commission européenne , utilise l’infrastructure EuroHPC pour entraîner son propre modèle.

(1 dollar = 0,8630 euro)