L'UE ouvre une enquête antitrust sur l'utilisation par Google de contenus en ligne à des fins d'intelligence artificielle

La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust pour déterminer si Google GOOGL.O enfreint les règles de concurrence de l'UE dans son utilisation du contenu en ligne des éditeurs web et de Youtube à des fins d'intelligence artificielle, a-t-elle déclaré mardi.

"L'enquête examinera notamment si Google fausse la concurrence en imposant des conditions déloyales aux éditeurs et aux créateurs de contenu, ou en s'accordant un accès privilégié à ce contenu, désavantageant ainsi les développeurs de modèles d'intelligence artificielle concurrents", a déclaré la Commission.

Elle s'est dite préoccupée par le fait que Google ait pu utiliser le contenu d'éditeurs de sites web pour générer des services alimentés par l'IA sur ses pages de résultats de recherche sans indemniser les éditeurs de manière appropriée et sans leur offrir la possibilité de refuser une telle utilisation de leur contenu.

La Commission s'inquiète également de savoir si Google a utilisé du contenu téléchargé sur Youtube pour former ses propres modèles d'IA sans offrir aux créateurs une compensation ou la possibilité de refuser.