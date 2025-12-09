 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 101,27
-0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE ouvre une enquête antitrust sur l'utilisation par Google de contenus en ligne à des fins d'intelligence artificielle
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 09:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne a ouvert une enquête antitrust pour déterminer si Google GOOGL.O enfreint les règles de concurrence de l'UE dans son utilisation du contenu en ligne des éditeurs web et de Youtube à des fins d'intelligence artificielle, a-t-elle déclaré mardi.

"L'enquête examinera notamment si Google fausse la concurrence en imposant des conditions déloyales aux éditeurs et aux créateurs de contenu, ou en s'accordant un accès privilégié à ce contenu, désavantageant ainsi les développeurs de modèles d'intelligence artificielle concurrents", a déclaré la Commission.

Elle s'est dite préoccupée par le fait que Google ait pu utiliser le contenu d'éditeurs de sites web pour générer des services alimentés par l'IA sur ses pages de résultats de recherche sans indemniser les éditeurs de manière appropriée et sans leur offrir la possibilité de refuser une telle utilisation de leur contenu.

La Commission s'inquiète également de savoir si Google a utilisé du contenu téléchargé sur Youtube pour former ses propres modèles d'IA sans offrir aux créateurs une compensation ou la possibilité de refuser.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

ALPHABET-A
313,7200 USD NASDAQ -2,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des Thaïlandais évacués, dans la province de Buriram, le 8 décembre 2025 ( THAI NEWS PIX / Sarot Meksophawannakul )
    Les affrontements frontaliers se poursuivent entre la Thaïlande et le Cambodge
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:12 

    Malgré les appels internationaux à la désescalade, les affrontements se poursuivent mardi à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, où sept civils cambodgiens et trois soldats thaïlandais sont morts au total selon de nouveaux bilans. Les deux pays voisins ... Lire la suite

  • La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon, à Paris le 29 août 2025 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Marylise Léon (CFDT) appelle à "absolument" voter le budget de la Sécu
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:01 

    La secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon appelle à "absolument" voter mardi le budget de la Sécurité sociale qui prévoit de suspendre la réforme des retraites de 2023. "Il faut absolument qu'il puisse y avoir l'adoption de ce budget parce qu'il y a la suspension ... Lire la suite

  • Coupures de journaux traitant du sujet de la réforme des retraites, alors que l'Assemblée nationale vote mardi le Projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour 2026 ( AFP / Joël SAGET )
    Budget de la Sécu : que prévoit le texte ?
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:01 

    Le projet de budget de la Sécurité sociale a été largement réécrit par les députés, qui ont amputé une large partie des économies initialement prévues. Suspension de la réforme des retraites, heures supplémentaires, taxe sur les mutuelles... Voici les principales ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu le 5 décembre 2025 à l'Assemblée nationale à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )
    Vote crucial pour le budget de la Sécu et pour Lecornu
    information fournie par AFP 09.12.2025 10:00 

    Les dés retomberont mardi et son avenir peut en dépendre. Sébastien Lecornu tente le pari de faire adopter sans majorité le projet de budget de la Sécurité sociale à l'Assemblée, où il s'est assuré du soutien des socialistes mais risque d'être lâché par les siens. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank