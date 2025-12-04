 Aller au contenu principal
L'UE ouvre une enquête antitrust contre Meta concernant ses projets de bloquer l'accès à WhatsApp à ses rivaux dotés d'IA
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La Commission européenne confirme son enquête sur l'utilisation de l'IA sur WhatsApp

*

C'est la dernière offensive des régulateurs de l'UE contre les géants de la technologie

*

L'Italie a ouvert une enquête parallèle plus tôt cette année

(Ajout de nouvelles citations de Teresa Ribera) par Foo Yun Chee, Mrinmay Dey et Rishabh Jaiswal

Les régulateurs de l'UE ont lancé une enquête antitrust sur Meta Platforms META.O jeudi concernant le déploiement par Meta de fonctionnalités d'intelligence artificielle dans son service de messagerie WhatsApp, qui bloqueraient les concurrents, durcissant ainsi la position déjà sévère de l'Europe à l'égard des géants de la technologie.

Cette décision, rapportée par Reuters et le Financial Times, est la dernière action des régulateurs de l'Union européenne contre les grandes entreprises technologiques telles qu'Amazon

AMZN.O et Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , alors que l'Union cherche à équilibrer le soutien au secteur et les efforts visant à limiter son influence croissante.

La position sévère de l'Europe - un contraste marqué avec la réglementation américaine plus clémente - a suscité une opposition de l'industrie, en particulier de la part des titans américains de la technologie, et a conduit à des critiques de la part de l'administration du président américain Donald Trump .

La Commission européenne a déclaré que l'enquête porterait sur la nouvelle politique de Meta qui limiterait l'accès d'autres fournisseurs d'IA à WhatsApp, un coup de pouce potentiel pour son propre système Meta AI intégré à la plateforme au début de l'année.

Teresa Ribera, la cheffe antitrust de l'UE, a déclaré que cette mesure visait à empêcher les entreprises dominantes "d'abuser de leur pouvoir pour évincer les concurrents innovants". Elle a ajouté que des mesures provisoires pourraient être imposées pour bloquer le déploiement de la nouvelle politique de Meta en matière d'IA sur WhatsApp.

"Les marchés de l'IA sont en plein essor en Europe et au-delà", a-t-elle déclaré.

"C'est pourquoi nous examinons si la nouvelle politique de Meta pourrait être illégale au regard des règles de concurrence et si nous devrions agir rapidement pour empêcher tout préjudice irréparable à la concurrence dans le domaine de l'IA."

Un porte-parole de WhatsApp a qualifié ces allégations de "sans fondement", ajoutant que l'émergence des chatbots sur ses plateformes avait exercé sur nos systèmes une "pression qu'ils n'avaient pas été conçus pour supporter", une référence aux systèmes d'IA d'autres fournisseurs.

"Pourtant, l'espace de l'IA est très concurrentiel et les gens ont accès aux services de leur choix de toutes sortes de façons, y compris les magasins d'applications, les moteurs de recherche, les services de messagerie, les intégrations de partenariat et les systèmes d'exploitation."

L'UE a été la première au monde à établir un cadre juridique complet pour l'IA, en définissant des garde-fous pour les systèmes d'IA et des règles pour certaines applications à haut risque dans la loi sur l'IA .

META AI VS CHATBOTS RIVAUX

Meta AI, un chatbot et assistant virtuel, est intégré à l'interface de WhatsApp sur les marchés européens depuis le mois de mars. La Commission a déclaré qu'une nouvelle politique pleinement applicable à partir du 15 janvier 2026 pourrait empêcher les fournisseurs d'IA concurrents d'atteindre les clients par l'intermédiaire de la plateforme.

Teresa Ribera a déclaré que l'enquête faisait suite à des plaintes déposées par de petits développeurs d'IA au sujet de la politique de WhatsApp.

La société californienne Interaction Company, qui a développé l'assistant d'IA Poke.com, a porté ses griefs devant l'autorité européenne chargée de l'application de la législation sur la concurrence. La start-up espagnole Luzia, spécialisée dans l'IA, s'est également adressée à la Commission, a indiqué une personne au fait de l'affaire.

Marvin von Hagen, cofondateur et directeur général de la société californienne The Interaction Company, a déclaré que si Meta était autorisée à appliquer sa nouvelle politique, "des millions de consommateurs européens seraient privés de la possibilité de profiter d'assistants d'IA nouveaux et innovants".

Meta risque également une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial si elle est reconnue coupable d'avoir enfreint les règles de concurrence de l'UE.

En juillet, l'autorité italienne de surveillance de la concurrence a ouvert une enquête parallèle sur des allégations selon lesquelles Meta aurait exploité son pouvoir de marché en intégrant un outil d'IA dans WhatsApp. En novembre, l'enquête a été élargie pour examiner si Meta avait encore abusé de sa position dominante en bloquant l'accès de la plateforme de messagerie à des chatbots IA rivaux .

L'enquête antitrust est un moyen d'investigation plus traditionnel que la loi sur les marchés numériques de l'UE, la législation phare de l'Union actuellement utilisée pour examiner les services de cloud d'Amazon et de Microsoft MSFT.O pour d'éventuelles restrictions.

