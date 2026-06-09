L'UE ordonne à Meta de réautoriser gratuitement l'accès à WhatsApp pour les chatbots IA concurrents

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'UE ordonne à Meta d'accorder aux chatbots IA concurrents un accès gratuit à WhatsApp dans le cadre d'une enquête antitrust

* Meta dénonce cette décision comme un excès de zèle réglementaire et prévoit de faire appel

* Meta pourrait se voir infliger des amendes pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires mondial en cas de violation

(Ajout des commentaires de la commissaire européenne à la concurrence, Teresa Ribera, lors d'une conférence de presse, précisions et modification du premier paragraphe) par Foo Yun Chee

Meta Platforms META.O s'est vu ordonner par les autorités antitrust de l'UE d'accorder aux chatbots IA concurrents, tels qu'OpenAI, un accès gratuit à WhatsApp, tandis qu'elles poursuivent leur enquête visant à déterminer si l'entreprise a abusé de son pouvoir de marché en bloquant l'accès de ses concurrents à l'application de messagerie.

La décision de la Commission européenne de prendre une mesure provisoire à l'encontre de Meta fait suite à des plaintes déposées par The Interaction Company of California, développeur de l'assistant IA Poke.com, la start-up française d'IA Agentik et un concurrent espagnol.

Ces plaintes ont incité la Commission, l'autorité antitrust de l'UE, à ouvrir une enquête en décembre. Elle a émis des accusations contre Meta deux mois plus tard, alléguant des violations des règles antitrust de l'UE, puis des accusations supplémentaires en avril après que Meta eut imposé des frais d'accès.

La commissaire européenne à la concurrence, Teresa Ribera, a déclaré que les frais imposés par Meta étaient si élevés qu'ils n'étaient pas économiquement viables pour les concurrents et que les justifications avancées par l'entreprise n'étaient pas convaincantes.

«Il semble que Meta compte tirer parti de la vaste portée et de la domination probable de WhatsApp pour favoriser son propre assistant IA et exclure ses concurrents », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

« Nous sommes désormais à un moment critique. Les marchés de l’IA se développent à un rythme exceptionnellement rapide et les systèmes d’IA devraient devenir un moyen important pour les consommateurs de toute l’Europe d’accéder à l’IA et de l’utiliser », a déclaré Mme Ribera.

Elle a précisé que l'ordonnance provisoire resterait en vigueur tant que l'enquête se poursuivrait, ou au plus tard jusqu'en juin 2029.

Meta, qui avait précédemment mis en avant les options d’IA disponibles via les boutiques d’applications, les systèmes d’exploitation, les appareils, les sites web et les partenariats industriels, a critiqué la décision de la Commission.

« La Commission européenne a décidé qu’OpenAI et certaines des plus grandes entreprises du monde pouvaient utiliser gratuitement le produit WhatsApp Business, qui est payant », a déclaré un porte-parole de Meta dans un e-mail.

« Il s’agit d’une ingérence réglementaire excessive subventionnée par les nombreuses entreprises européennes qui paient. Nous ferons appel. »

En octobre, Meta a interdit aux services d'IA concurrents d'accéder à son interface de programmation d'applications WhatsApp for Business, qui permet aux entreprises de connecter leurs systèmes à WhatsApp, tout en exemptant son propre assistant Meta AI. En mars, elle a autorisé les concurrents à revenir sur la plateforme moyennant des frais, une décision qui a suscité l'opposition de la Commission.

En vertu de la mesure provisoire, Meta doit rétablir l'accès de ses concurrents à l'API WhatsApp for Business dans les mêmes conditions qu'avant octobre, dans un délai de cinq jours ouvrables.

Meta s'expose à une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d'affaires annuel mondial s'il est établi qu'elle a enfreint les règles antitrust de l'UE.