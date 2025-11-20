L'UE lance un service pour évaluer le rôle du changement climatique dans les événements météorologiques extrêmes

par Alison Withers et Kate Abnett

L'Union européenne (UE) va lancer un service destiné à mesurer le rôle du changement climatique dans les phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur et les pluies torrentielles, une mesure qui pourrait aider les gouvernements à définir une politique climatique, à améliorer l'évaluation des risques financiers et à fournir des preuves utilisables en cas de procès, selon les experts.

Les scientifiques du service Copernicus sur le changement climatique de l'UE ont déclaré à Reuters que ce service pouvait aider les gouvernements à évaluer les risques physiques posés par l'aggravation des conditions météorologiques et à mettre en place des politiques en conséquence.

"Il s'agit de comprendre, lorsqu'un événement extrême se produit, quel est le lien avec le changement climatique", a déclaré Freja Vamborg, responsable technique du nouveau service.

La Commission européenne n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le service se basera sur la science de l'attribution, qui consiste à simuler sur ordinateur la manière dont les systèmes météorologiques auraient pu se comporter si l'homme n'avait jamais commencé à rejeter des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, puis à comparer ces résultats avec ce qui se passe aujourd'hui.

Financé à hauteur d'environ 2,5 millions d'euros sur trois ans, Copernicus publiera ses résultats d'ici à la fin de l'année prochaine et proposera deux évaluations par mois, chacune dans la semaine suivant un événement météorologique extrême.

Pour la première fois, "un bureau d'attribution fonctionnera en permanence", a déclaré Carlo Buontempo, directeur du Copernicus Climate Change Service.

"La politique climatique est malheureusement à nouveau un sujet très polarisé", a déclaré Friederike Otto, climatologue à l'Imperial College de Londres, qui a contribué à l'élaboration de l'approche scientifique mais n'est pas impliqué dans le nouveau service de l'UE.

Elle a salué les projets de partenariat du service avec les services météorologiques nationaux des États membres de l'UE, ainsi qu'avec le UK Met et le Centre climatique de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

"De ce point de vue, il est également utile que les gouvernements le fassent eux-mêmes et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes des preuves fournies par leurs propres services météorologiques", a déclaré Friederike Otto.

RISQUE ET RESPONSABILITÉ

Certains spécialistes du climat et juristes indépendants ont salué la décision de l'UE.

"Nous voulons disposer du plus grand nombre d'informations possible", a déclaré Erika Lennon, avocate principale au Centre pour le droit international de l'environnement, un organisme à but non lucratif.

"Plus nous disposerons d'informations sur la science de l'attribution, plus il sera facile pour les personnes les plus touchées de porter plainte devant les tribunaux."

En calculant les probabilités d'impact du changement climatique sur les conditions météorologiques, l'approche aide également les compagnies d'assurance et d'autres acteurs du secteur financier.

D'une certaine manière, "ils l'utilisent déjà" avec des équipes internes qui calculent les probabilités d'inondations ou de tempêtes, a déclaré Johan Rockstroem, spécialiste de l'environnement à l'Institut de recherche sur l'impact du climat de Potsdam.

"Les institutions financières comprennent le risque et le risque doit être quantifié, et c'est une façon de le quantifier", a-t-il ajouté.

Dans les litiges, la science de l'attribution est également déjà utilisée pour calculer dans quelle mesure les émissions d'un pays ou d'une entreprise ont pu contribuer aux catastrophes climatiques.

La Cour internationale de justice a déclaré en juillet que la science de l'attribution était juridiquement valable pour établir un lien entre les émissions et les extrêmes climatiques, mais elle n'a pas encore été pleinement testée devant les tribunaux.

En mai, un tribunal allemand a rejeté les poursuites engagées par un agriculteur péruvien contre l'entreprise allemande de distribution d'électricité RWE pour le dégel des glaciers andins provoqué par le réchauffement dû aux émissions. L'affaire avait fait appel à la science de l'attribution pour calculer les dommages, mais le tribunal a déclaré que le montant de la demande pour être prise en compte.

Ainsi, "le tribunal n'a jamais pu discuter en détail de la science de l'attribution, ni se demander si les modèles climatiques sont suffisamment bons, et toutes ces questions complexes et épineuses", a déclaré Noah Walker-Crawford, chercheur sur les litiges climatiques à la London School of Economics.

(Reportage Ali Withers à Copenhague et Kate Abnett à Belem, rédigé par Katy Daigle ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entrinher)