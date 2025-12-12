L'UE imposera un droit de douane de 3 euros sur les colis de commerce électronique à partir de juillet 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'UE devait mettre fin à l'exemption douanière pour les colis de faible valeur en 2028

La hausse des importations de colis, qui atteindront 4,6 milliards en 2024, incite l'UE à agir plus rapidement

L'UE se penche également sur la question des frais de traitement des colis de commerce électronique

(Mise à jour avec les détails du régime de droits de douane par article) par Philip Blenkinsop

Les ministres des finances de l'Union européenne se sont mis d'accord vendredi pour fixer un droit de douane de 3 euros (3,52 $) sur les colis de faible valeur arrivant dans l'Union, dans le cadre des efforts visant à réprimer les importations bon marché du commerce électronique chinois , telles que celles des détaillants en ligne Shein et Temu. Ces droits s'appliqueront à chaque type d'article à partir du 1er juillet 2026, et ce jusqu'à ce qu'une solution permanente soit trouvée pour éliminer l'exemption des droits "de minimis" pour les achats en ligne d'un montant inférieur à 150 euros, a indiqué le Conseil de l'UE des 27 dans un communiqué.

L'Union devait supprimer cette exemption en 2028 dans le cadre d'une refonte de son système douanier, mais la pression pour agir plus rapidement s'est accrue en raison des inquiétudes suscitées par le dumping des produits chinois en Europe.

"Cette mesure temporaire répond au fait que ces colis entrent actuellement dans l'UE en franchise de droits, ce qui entraîne une concurrence déloyale pour les vendeurs de l'UE, des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs, des niveaux élevés de fraude et des préoccupations environnementales", a déclaré le Conseil.

LA MAJORITÉ DES COLIS DE FAIBLE VALEUR EN PROVENANCE DE CHINE

Une source du Conseil a indiqué que le droit s'appliquerait par type de produit, sur la base des codes tarifaires à six chiffres. Cela signifie que 10 paires de chaussettes du même type seraient soumises à un droit de 3 euros, mais que cinq paires de chaussettes en laine et cinq en coton seraient considérées comme deux types d'articles et soumises à un droit de 6 euros.

Barry Andrews, membre irlandais du Parlement européen, qui avait précédemment demandé un droit de 5 euros par colis, s'est félicité de l'accord sur le droit de 3 euros par article et a déclaré que les pays de l'UE devraient l'augmenter si cela ne permettait pas d'endiguer l'afflux de livraisons bon marché.

Des plateformes en ligne telles que Shein, Temu PDD.O , AliExpress 9988.HK et Amazon Haul AMZN.O envoient des vêtements, des accessoires et des gadgets provenant d'usines chinoises directement aux acheteurs à des prix défiant toute concurrence.

Grâce à la dérogation douanière, le nombre de colis de commerce électronique de faible valeur arrivant dans l'Union européenne a doublé l'année dernière pour atteindre 4,6 milliards, dont plus de 90 % en provenance de Chine. Cette année, les importations devraient être encore plus importantes.

Les détaillants européens ont largement salué la décision d'imposer des droits de douane sur les colis de faible valeur, estimant qu'il s'agit d'un pas en avant vers une concurrence plus équitable.

L'Union européenne envisage également d'instaurer une taxe de traitement distincte, que la Commission européenne a proposé de fixer à 2 euros par colis. La date à laquelle cette taxe serait imposée n'a pas été précisée.

(1 dollar = 0,8531 euro)