Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE impose des sanctions à la Biélorussie Reuters • 02/10/2020 à 02:07









BRUXELLES, 2 octobre (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne ont donné leur accord vendredi pour imposer des sanctions à près de quarante individus en Biélorussie. Chypre a finalement donné son feu vert à l'imposition de sanctions économiques contre la Biélorussie. L'île, l'un des plus petits membres de l'UE, demandait au bloc communautaire d'imposer aussi des sanctions à la Turquie, son voisin, pour les travaux que celle-ci mène en Méditerranée. "Nous voulons donner une chance au dialogue politique", a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel, lors d'une conférence de presse. "En même temps, nous voulons affirmer nos valeurs et notre soutien à Chypre et à la Grèce. Nous sommes prêt à coopérer avec la Turquie si tant est que la Turquie soit prête à coopérer avec nous", a-t-il ajouté. (Robin Emmott; version française Camille Raynaud)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.