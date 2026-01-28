L’UE et le Vietnam visent un renforcement du commerce des minerais, puces et réseaux 5G

L'Union européenne (UE) et le Vietnam souhaitent renforcer le commerce et l'investissement dans les minéraux critiques, les semi-conducteurs et les infrastructures, selon un projet de déclaration conjointe consulté par Reuters, qui devrait être adopté jeudi, alors que les deux parties travaillent à améliorer leurs relations diplomatiques.

Le document de huit pages, encore susceptible d’être modifié, indique que l’UE pourrait envisager le transfert de technologies de défense à Hanoï et vise une coopération accrue sur des réseaux de télécommunications "fiables", alors que des entreprises chinoises ont déjà remporté des contrats pour le développement de la 5G au Vietnam.

La déclaration devrait être signée lors de la visite du président du Conseil européen, Antonio Costa, à Hanoï jeudi, quelques jours après que le parti communiste au pouvoir a reconduit To Lam à la tête du pays.

Le Conseil européen a refusé de commenter le projet de document et le gouvernement vietnamien n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'UE et le Vietnam veulent promouvoir le commerce et l'investissement dans l’extraction et le traitement durables des minéraux critiques, alors qu'ils envisagent une coopération plus étroite dans ce secteur, indique le document.

Le Vietnam possède d'importants gisements de terres rares et de gallium, encore largement inexploités. Le pays a manifesté son intérêt pour le développement de capacités de traitement des terres rares, dont l'approvisionnement et le raffinage mondiaux sont dominés par la Chine. Mais les progrès restent limités, notamment parce que le Vietnam ne dispose pas des technologies nécessaires pour exploiter pleinement ses ressources.

Les semi-conducteurs constituent un autre domaine prioritaire pour une coopération plus approfondie, y compris les chaînes d'approvisionnement, indique le document.

La coopération dans le domaine des "infrastructures de communication fiables" est également une priorité, selon le document, qui cite la 5G et la connectivité par satellite.

Les pays de l'UE sont également intéressés par des investissements dans les infrastructures vietnamiennes, y compris les chemins de fer. Le Vietnam prévoit de construire un réseau ferroviaire à grande vitesse, son projet le plus ambitieux à ce jour.

(Reportage de Francesco Guarascio, version française Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)