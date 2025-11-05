L'UE et la Chine ont créé un canal spécial pour garantir l'approvisionnement en terres rares

L'Union européenne (UE) a établi un "canal spécial" de communication avec les autorités chinoises afin de garantir l'approvisionnement en terres rares, essentielles pour les industries européennes, a déclaré mercredi le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic.

Cette mesure fait suite aux contrôles des exportations chinoises de terres rares, qui ont suscité des inquiétudes en Europe après leur introduction au début de l'année, en raison des perturbations potentielles de la production de véhicules électriques, de turbines éoliennes et d'autres technologies qui dépendent d'aimants permanents.

Une série d'accords avec l'Europe et les États-Unis a ensuite permis d'atténuer la pénurie d'approvisionnement, tandis que l'UE, les États-Unis et d'autres pays s'efforcent également de trouver des alternatives à la chaîne d'approvisionnement chinoise en terres rares.

Maros Sefcovic a déclaré qu'il avait discuté directement de la question avec le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, à plusieurs reprises, soulignant que des procédures d'exportation mal gérées pourraient avoir un "impact très négatif sur la production et la fabrication dans l'UE".

Maros Sefcovic s'exprimait au Koweït, où il participait au 2025 GCC-EU Business Forum, et a fait ces remarques en réponse à une question de Reuters.

Bruxelles et Pékin ont convenu de donner la priorité aux demandes des entreprises européennes et, par le biais de ce nouveau canal, les fonctionnaires des deux parties travaillent ensemble pour examiner et accélérer les licences d'exportation des terres rares, a-t-il déclaré.

Selon Maros Sefcovic, les entreprises européennes ont soumis environ 2.000 demandes aux autorités chinoises depuis l'entrée en vigueur des contrôles, et un peu plus de la moitié d'entre elles ont déjà été approuvées.

Il a indiqué que Bruxelles continuait à faire pression sur Pékin pour accélérer le traitement des dossiers restants, tout en s'efforçant de diversifier l'approvisionnement en développant de nouvelles sources en Europe, y compris la production de terres rares et d'aimants en Estonie.

Mardi, la Commission européenne a déclaré que les responsables européens et chinois avaient discuté de licences générales visant à faciliter l'exportation de terres rares, à l'instar des licences que les États-Unis affirment avoir obtenues de la Chine.

(Reportage Ahmed Hagagy, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Zhifan Liu)