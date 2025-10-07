L'UE est prête à approuver, sous conditions, l'accord de 4,7 milliards de dollars conclu par Boeing pour l'acquisition de Spirit, selon certaines sources

Boeing BA.N est sur le point d'obtenir l'approbation de l'UE pour son acquisition de Spirit AeroSystems SPR.N pour un montant de 4,7 milliards de dollars, avec des mesures correctives pour répondre aux préoccupations de l'UE qui devraient inclure la vente de certaines des activités de ce dernier, ont déclaré des personnes ayant une connaissance directe de l'affaire.

Boeing a annoncé l'accord en juillet de l'année dernière, dans le but de rationaliser ses opérations et d'améliorer le contrôle de la qualité, des années après avoir scindé le principal fournisseur des compagnies aériennes.