 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 988,00
+0,19%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE envisage d'assouplir les règles relatives à l'IA : les grandes entreprises technologiques pourraient bénéficier d'un sursis, selon un document
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 18:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Apple AAPL.O , Meta Platforms META.O et d'autres géants de la technologie pourraient bénéficier d'un sursis par rapport aux règles historiques de l'UE en matière d'intelligence artificielle, les régulateurs envisageant d'assouplir certaines sections de la législation dans le cadre d'un effort de simplification d'une série de réglementations adoptées au cours des deux dernières années.

Cette décision de la Commission européenne intervient alors que les grandes entreprises technologiques exercent un lobbying intense et que l'administration américaine a critiqué la loi sur l'intelligence artificielle adoptée l'année dernière, qui applique à l'intelligence artificielle des règles fondées sur les risques.

Henna Virkkunen, responsable de la technologie au sein de l'UE, présentera le "Digital Omnibus" le 19 novembre, selon l'agenda de la Commission. Le document pourrait encore être modifié d'ici là.

"La Commission propose des mesures de simplification ciblées visant à garantir une mise en œuvre rapide, harmonieuse et proportionnée", indique le projet de document Digital Omnibus vu par Reuters.

Les changements comprennent l'exemption des entreprises de l'enregistrement de leurs systèmes d'IA dans une base de données de l'UE pour les systèmes à haut risque si ceux-ci ne sont utilisés que pour des tâches étroites ou procédurales, et l'introduction d'une période de grâce d'un an où les autorités ne peuvent imposer des sanctions qu'à partir du 2 août 2027.

L'obligation pour les fournisseurs de systèmes d'IA de marquer leur production comme du contenu généré par l'IA afin de répondre à des préoccupations telles que les "deepfakes" et la désinformation sera soumise à une période de grâce transitoire, selon le document.

Ces dernières semaines, l'exécutif européen a édulcoré des règles environnementales historiques après avoir essuyé des critiques de la part d'entreprises et du gouvernement américain.

Valeurs associées

APPLE
268,0800 USD NASDAQ -0,63%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
613,0100 USD NASDAQ -0,96%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank