L'UE envisage d'assouplir les règles relatives à l'IA : les grandes entreprises technologiques pourraient bénéficier d'un sursis, selon un document

Apple AAPL.O , Meta Platforms META.O et d'autres géants de la technologie pourraient bénéficier d'un sursis par rapport aux règles historiques de l'UE en matière d'intelligence artificielle, les régulateurs envisageant d'assouplir certaines sections de la législation dans le cadre d'un effort de simplification d'une série de réglementations adoptées au cours des deux dernières années.

Cette décision de la Commission européenne intervient alors que les grandes entreprises technologiques exercent un lobbying intense et que l'administration américaine a critiqué la loi sur l'intelligence artificielle adoptée l'année dernière, qui applique à l'intelligence artificielle des règles fondées sur les risques.

Henna Virkkunen, responsable de la technologie au sein de l'UE, présentera le "Digital Omnibus" le 19 novembre, selon l'agenda de la Commission. Le document pourrait encore être modifié d'ici là.

"La Commission propose des mesures de simplification ciblées visant à garantir une mise en œuvre rapide, harmonieuse et proportionnée", indique le projet de document Digital Omnibus vu par Reuters.

Les changements comprennent l'exemption des entreprises de l'enregistrement de leurs systèmes d'IA dans une base de données de l'UE pour les systèmes à haut risque si ceux-ci ne sont utilisés que pour des tâches étroites ou procédurales, et l'introduction d'une période de grâce d'un an où les autorités ne peuvent imposer des sanctions qu'à partir du 2 août 2027.

L'obligation pour les fournisseurs de systèmes d'IA de marquer leur production comme du contenu généré par l'IA afin de répondre à des préoccupations telles que les "deepfakes" et la désinformation sera soumise à une période de grâce transitoire, selon le document.

Ces dernières semaines, l'exécutif européen a édulcoré des règles environnementales historiques après avoir essuyé des critiques de la part d'entreprises et du gouvernement américain.