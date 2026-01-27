 Aller au contenu principal
L'UE entame une procédure pour aider Google à se conformer aux règles en matière de technologie
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 10:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne a entamé une procédure pour aider Google (Alphabet) GOOGL.O à se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques (DMA), a-t-elle déclaré dans un communiqué mardi.

"Android est ouvert de par sa conception, et nous accordons déjà des licences sur les données de recherche à nos concurrents dans le cadre de la loi sur les marchés numériques. Cependant, nous craignons que de nouvelles règles, souvent motivées par les griefs des concurrents plutôt que par l'intérêt des consommateurs, ne compromettent la vie privée des utilisateurs, la sécurité et l'innovation", a déclaré Clare Kelly, conseillère principale en matière de concurrence chez Google.

