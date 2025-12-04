 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 119,65
+0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L’UE enquête sur Meta concernant l’intégration de l’IA dans WhatsApp
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 11:45

Bruxelles a ouvert une nouvelle enquête antitrust contre Meta Platforms META.O concernant le déploiement de fonctionnalités d’intelligence artificielle dans WhatsApp, a déclaré jeudi la Commission européenne, ce qui reflète le contrôle croissant exercé sur l’utilisation de l’IA générative par les géants de la technologie.

Cette mesure, rapportée précédemment par Reuters et le Financial Times, marque la dernière action des régulateurs européens à l'encontre des géants technologiques, alors que le bloc cherche à trouver un équilibre entre le soutien au secteur et la maîtrise de son pouvoir croissant.

La Commission européenne a ouvert l’enquête sur "la nouvelle politique de Meta concernant l’accès des fournisseurs d’IA à WhatsApp", après que l’entreprise californienne a intégré plus tôt cette année son système Meta AI dans le service de messagerie.

Un porte-parole de WhatsApp a déclaré à Reuters dans un communiqué que "les accusations sont infondées", ajoutant que l’apparition de "chatbots" sur ses plateformes "met à rude épreuve nos systèmes, qui n’ont pas été conçus pour les supporter".

"Même ainsi, le secteur de l’IA est très concurrentiel et les gens ont accès aux services de leur choix de multiples manières, y compris via les magasins d’applications, les moteurs de recherche, les services de messagerie électronique, les intégrations partenaires et les systèmes d’exploitation."

Meta AI, un chatbot et assistant virtuel, est intégré à l’interface de WhatsApp depuis mars 2025 sur les marchés européens.

L’autorité italienne de la concurrence a ouvert en juillet une enquête parallèle sur des allégations selon lesquelles Meta aurait exploité sa puissance sur le marché en intégrant un outil d’IA dans WhatsApp. L’enquête a été élargie en novembre afin de déterminer si Meta avait en outre abusé de sa position dominante en bloquant des "chatbots concurrents" sur la plateforme de messagerie.

Selon le Financial Times, citant des responsables, l’enquête de l’UE sera conduite selon les règles antitrust classiques et non dans le cadre du Digital Markets Act, la législation phare de l’UE actuellement utilisée pour examiner les services cloud d’Amazon AMZN.O et de Microsoft MSFT.O en vue de restrictions potentielles.

(Reportage Foo Yun-Chee, Mrinmay Dey et Rishabh Jaiswal; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

AMAZON.COM
232,3800 USD NASDAQ -0,87%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
639,6000 USD NASDAQ -1,16%
MICROSOFT
477,7300 USD NASDAQ -2,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank