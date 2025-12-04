L’UE enquête sur Meta concernant l’intégration de l’IA dans WhatsApp

Bruxelles a ouvert une nouvelle enquête antitrust contre Meta Platforms META.O concernant le déploiement de fonctionnalités d’intelligence artificielle dans WhatsApp, a déclaré jeudi la Commission européenne, ce qui reflète le contrôle croissant exercé sur l’utilisation de l’IA générative par les géants de la technologie.

Cette mesure, rapportée précédemment par Reuters et le Financial Times, marque la dernière action des régulateurs européens à l'encontre des géants technologiques, alors que le bloc cherche à trouver un équilibre entre le soutien au secteur et la maîtrise de son pouvoir croissant.

La Commission européenne a ouvert l’enquête sur "la nouvelle politique de Meta concernant l’accès des fournisseurs d’IA à WhatsApp", après que l’entreprise californienne a intégré plus tôt cette année son système Meta AI dans le service de messagerie.

Un porte-parole de WhatsApp a déclaré à Reuters dans un communiqué que "les accusations sont infondées", ajoutant que l’apparition de "chatbots" sur ses plateformes "met à rude épreuve nos systèmes, qui n’ont pas été conçus pour les supporter".

"Même ainsi, le secteur de l’IA est très concurrentiel et les gens ont accès aux services de leur choix de multiples manières, y compris via les magasins d’applications, les moteurs de recherche, les services de messagerie électronique, les intégrations partenaires et les systèmes d’exploitation."

Meta AI, un chatbot et assistant virtuel, est intégré à l’interface de WhatsApp depuis mars 2025 sur les marchés européens.

L’autorité italienne de la concurrence a ouvert en juillet une enquête parallèle sur des allégations selon lesquelles Meta aurait exploité sa puissance sur le marché en intégrant un outil d’IA dans WhatsApp. L’enquête a été élargie en novembre afin de déterminer si Meta avait en outre abusé de sa position dominante en bloquant des "chatbots concurrents" sur la plateforme de messagerie.

Selon le Financial Times, citant des responsables, l’enquête de l’UE sera conduite selon les règles antitrust classiques et non dans le cadre du Digital Markets Act, la législation phare de l’UE actuellement utilisée pour examiner les services cloud d’Amazon AMZN.O et de Microsoft MSFT.O en vue de restrictions potentielles.

(Reportage Foo Yun-Chee, Mrinmay Dey et Rishabh Jaiswal; version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)