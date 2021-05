L'UE élabore une réponse commune face à la crise de Gaza

par Robin Emmott et Sabine Siebold

BRUXELLES, 18 mai (Reuters) - Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne vont lancer mardi un appel à un cessez-le-feu immédiat entre Israël et les groupes armés palestiniens de la bande de Gaza, proposer d'accroître l'aide humanitaire des Vingt-Sept et examiner les conditions d'une reprise des négociations au Proche-Orient, a déclaré le chef de la diplomatie maltaise, Evariste Bartolo.

Ces trois points ont été actés lors d'un conseil européen des Affaires étrangères virtuel convoqué par le Haut représentant de l'UE pour la politique étrangère, Josep Borrell, pour tenter de réduire les divisions entre pays membres sur le conflit qui oppose depuis neuf jours Israël au Hamas et ses alliés, a-t-il dit par vidéo-conférence alors que la réunion était en cours.

"Je pense que je ne suis pas trop optimiste en disant qu'au minimum, ce qui sortira probablement de cette réunion est un appel au cessez-le-feu, une offre d'aide humanitaire et puis de voir comment relancer le processus politique", a dit Evariste Bartolo.

Une fois une trêve conclue, l'UE "travaillerait avec les Etats-Unis et la Russie pour tenter de répondre à la situation", a-t-il ajouté. L'Union européenne est membre avec les Etats-Unis, la Russie et les Nations unies du "Quartet" de médiateurs sur le Proche-Orient.

Le président américain Joe Biden a exprimé lundi son soutien à une trêve entre les belligérants et discuté de l'engagement à cette fin des Etats-Unis avec l'Egypte et d'autres partenaires, a déclaré la Maison blanche.

CONVERGENCES

"Nous avons pu constater dans les discussions avec les 27 des convergences à la fois sur la nécessité d'une cessation des hostilités le plus rapidement possible, de relancer le processus de paix le plus rapidement possible, (...) de travailler autour du Quartet et (...) de travailler en lien avec le secrétaire général des Nations unies pour faire en sorte qu'au sein du Conseil de sécurité on puisse très rapidement acter cette volonté commune d'un cessez-le-feu", a indiqué de son côté le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, lors d'un point de presse au Quai d'Orsay.

"Nos efforts vont se poursuivre car chaque jour supplémentaire augmente les risques d'un élargissement du conflit à la Cisjordanie, le risque des violences à l'intérieur même d'Israël, d'une régionalisation du conflit et d'une remise en cause de la dynamique de normalisation entre Israël et les pays arabes", a-t-il ajouté. "Je suis convaincu que devant l'escalade des violences, l'UE doit jouer pleinement son rôle."

L'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël et fournit une aide importante aux Palestiniens mais les divergences entre pays membres ont compliqué la recherche d'une réponse commune à la crise de Gaza.

Au moins huit Etats de l'UE, dont le Luxembourg, la Belgique, l'Irlande, Malte et la Finlande, défendent ouvertement les Palestiniens en estimant que l'UE doit faire plus pour soutenir la quête d'un Etat palestinien.

D'autres pays comme la Hongrie, la République tchèque, l'Autriche, la Grèce, Chypre ou la Pologne, manifestent au contraire leur soutien à l'Etat hébreu. L'Autriche a hissé un drapeau israélien vendredi sur le bâtiment de la chancellerie fédérale à Vienne.

L'Allemagne n'est pas disposée à débattre de mesures coercitives visant l'Etat hébreu.

Côté français, le président Emmanuel Macron s'est entretenu mardi avec le roi Abdallah de Jordanie et le président égyptien Abdel Fattal al Sissi afin d'organiser la "convergence des efforts" visant à obtenir un cessez-le-feu immédiat entre Israël et les groupes armés palestiniens de la bande de Gaza, a déclaré le Premier ministre Jean Castex.

(avec John Irish à Paris, version française Jean-Stéphane Brosse)