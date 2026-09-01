L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de VTS par Accenture

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de la société italienne VTS par la société irlandaise Accenture.
L'opération concerne principalement la fourniture de services informatiques dans le secteur bancaire.
La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position combinée limitée des entreprises sur le marché qui en résulterait.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.
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