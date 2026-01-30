 Aller au contenu principal
L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Teck Resources par Anglo American
30/01/2026

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Teck Resources, société canadienne, par Anglo American, société britannique.

L'opération porte principalement sur l'extraction et la production de cuivre.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché du fait de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

ANGLO AMERICAN
LSE
