L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Teck Resources par Anglo American
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 12:51
L'opération porte principalement sur l'extraction et la production de cuivre.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché du fait de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|3 418,000 GBX
|LSE
|-2,34%
