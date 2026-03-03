 Aller au contenu principal
L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de PennAero et TriMas Aerospace par Blackstone
information fournie par Zonebourse 03/03/2026 à 13:26

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de PennAero et TriMas Aerospace par Blackstone et Tinicum, toutes deux américaines.

L'opération concerne principalement la fabrication de composants aérospatiaux.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

BLACKSTONE
115,300 USD NYSE +1,68%
