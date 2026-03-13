 Aller au contenu principal
L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de PDSVision Group par Bridgepoint
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 12:49

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de PDSVision Group Invest, société suédoise, par Bridgepoint, société britannique, et Polaris Management, société danoise.

L'opération porte principalement sur les solutions de numérisation des chaînes de valeur.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché du fait de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

