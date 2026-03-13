L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de PDSVision Group par Bridgepoint
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 12:49
L'opération porte principalement sur les solutions de numérisation des chaînes de valeur.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché du fait de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|234,500 GBX
|LSE
|+3,21%
