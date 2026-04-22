L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Nexans autoelectric par Motherson Global Investments
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 12:30
L'opération concerne principalement les composants destinés à l'industrie automobile dans l'EEE.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position concurrentielle limitée des entreprises résultant de l'opération.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
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