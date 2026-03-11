 Aller au contenu principal
L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Lecta par Apollo
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 12:51

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Lecta Paper Industries Intermediate Financing, société luxembourgeoise, par Apollo Capital Management, société américaine.

L'opération porte principalement sur la fabrication et la fourniture de papier et de carton.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées des entreprises résultant de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
108,180 USD NYSE 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

