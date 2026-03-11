L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Lecta par Apollo
11/03/2026
L'opération porte principalement sur la fabrication et la fourniture de papier et de carton.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées des entreprises résultant de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
