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L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Greenlight et de Future Fiber par T-Mobile
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 14:35

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Greenlight et de Future Fiber (GoNetSpeed) par T-Mobile USA, et Oak Hill Capital Management (OHC), toutes deux établies aux Etats-Unis.

L'opération concerne principalement la fourniture d'accès à Internet haut débit par fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) aux particuliers.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

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