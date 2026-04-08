L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Braskem par Petrobras et IG4
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 12:56
L'opération concerne principalement le secteur pétrochimique.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la part de marché combinée limitée des entreprises.
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