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L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Braskem par Petrobras et IG4
information fournie par Zonebourse 08/04/2026 à 12:56

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Braskem par Petroleo Brasileiro (Petrobras), toutes deux situées au Brésil, et IG4 Capital Partners Holding General Partner (ainsi que ses entités affiliées, "le groupe IG4") de Jersey.

L'opération concerne principalement le secteur pétrochimique.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la part de marché combinée limitée des entreprises.

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