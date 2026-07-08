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L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Beazley par Zurich Insurance
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 09:39

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Beazley (Royaume-Uni) par Zurich Insurance Group (Suisse).

L'opération porte principalement sur des produits et services d'assurance.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché du fait de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

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