L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Beazley par Zurich Insurance

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Beazley (Royaume-Uni) par Zurich Insurance Group (Suisse).

L'opération porte principalement sur des produits et services d'assurance.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché du fait de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.