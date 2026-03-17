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L'UE donne son feu vert pour l'acquisition d'Iveco Defence Vehicles et d'Astra Veicoli Industriali par Leonardo
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 13:02

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition d'Iveco Defence Vehicles et d'Astra Veicoli Industriali par Leonardo, toutes deux de droit italien.

L'opération porte principalement sur les véhicules blindés de combat, les camions militaires et les systèmes militaires.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont présentes.

La Commission a examiné l'impact de l'opération principalement en Italie. Leonardo ne vend pas ses sous-systèmes aux concurrents d'IDV et d'Astra en Italie, et ses concurrents sont des acteurs internationaux qui conserveront donc d'autres débouchés pour leurs systèmes militaires hors d'Italie.

L'opération a été examinée selon la procédure normale d'examen des concentrations.

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