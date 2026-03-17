L'UE donne son feu vert pour l'acquisition d'Iveco Defence Vehicles et d'Astra Veicoli Industriali par Leonardo
information fournie par Zonebourse 17/03/2026 à 13:02
L'opération porte principalement sur les véhicules blindés de combat, les camions militaires et les systèmes militaires.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés où les entreprises sont présentes.
La Commission a examiné l'impact de l'opération principalement en Italie. Leonardo ne vend pas ses sous-systèmes aux concurrents d'IDV et d'Astra en Italie, et ses concurrents sont des acteurs internationaux qui conserveront donc d'autres débouchés pour leurs systèmes militaires hors d'Italie.
L'opération a été examinée selon la procédure normale d'examen des concentrations.
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