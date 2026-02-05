L'UE donne son feu vert pour l'acquisition d'ISEM en Italie par Peninsula
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 15:22
L'opération porte principalement sur la conception, la production et la commercialisation d'emballages secondaires de luxe et haut de gamme.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées des entreprises résultant de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
