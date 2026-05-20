L'UE donne son feu vert pour l'acquisition d'Encyclis Ireland par USS, Munich Re et CVC DIF

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'Encyclis Ireland Assets (Irlande) par Universities Superannuation Scheme (USS) (Royaume-Uni), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München (Munich Re) (Allemagne) et DIF Management (CVC DIF) (Pays-Bas).

L'opération concerne principalement le secteur de la valorisation énergétique des déchets en Irlande.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, les sociétés concernées n'exerçant pas d'activités sur le même marché ou sur des marchés verticalement liés.