 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE donne son accord pour l'acquisition de Forvia Automotive Interiors Business par Apollo
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 15:39

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Faurecia Interiors Holding (France), de Faurecia Automotive Interior System (Chine) et de Faurecia Interior Systems USA (Etats-Unis) (collectivement " Forvia Automotive Interiors Business ") par des fonds d'investissement gérés par Apollo Capital Management et d'autres filiales indirectes d'Apollo Global Management (Etats-Unis).

L'opération concerne principalement le secteur des pièces d'intérieur automobile.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché du fait de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
119,840 USD NYSE +1,42%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,02 -4,35%
CAC 40
8 326,62 +0,90%
2CRSI
31,8 -1,91%
STELLANTIS
4,671 -0,48%
Or
4 121,29 +1,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank