L'UE donne son accord pour l'acquisition de Forvia Automotive Interiors Business par Apollo

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Faurecia Interiors Holding (France), de Faurecia Automotive Interior System (Chine) et de Faurecia Interior Systems USA (Etats-Unis) (collectivement " Forvia Automotive Interiors Business ") par des fonds d'investissement gérés par Apollo Capital Management et d'autres filiales indirectes d'Apollo Global Management (Etats-Unis).

L'opération concerne principalement le secteur des pièces d'intérieur automobile.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché du fait de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.